Bűnügy

Fiatal fiúknak fizetett a szexért két egri férfi, videót is készítettek róla

A nyomozó hatóság a gyanúsítottak lakásaiban nagy számban foglalt le adathordozókat, valamint kamerákat. 2023.03.27 12:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya gyermekprostitúció kihasználása bűntett és szexuális visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást két egri férfi ellen.



A nyomozás eddigi adatai alapján az 58 éves K. F. és a 68 éves S. A. 2022 ősze óta két tizenéves fiúval, több alkalommal szexuális cselekményt végeztek, amelyért anyagi ellenszolgáltatást - készpénzt, mobiltelefont, cigarettát, energiaitalt - adtak nekik.



A gyanú szerint a férfiak az együttlétekről videó felvételeket is készítettek, amelyeket telefonnal illetve a lakásukban felszerelt kamerákkal rögzítettek.



Mindkét férfit 2023. március 22-én reggel fogták el a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai, majd előállították a főkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket. A nyomozó hatóság továbbá kezdeményezte mindkét férfi letartóztatásának indítványozását, amelyet a bíróság az elmúlt hétvégén el is rendelt.



A nyomozó hatóság a gyanúsítottak lakásaiban nagy számban foglalt le adathordozókat valamint kamerákat, az azon lévő felvételek elemzését folyamatosan végzik, így jelenleg nem zárható ki, hogy további fiatalok sérelmére is követték el bűnös cselekményüket a férfiak.