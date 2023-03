Baleset

Üldözője elől a Dunába ugrott egy lopással gyanúsított férfi

Miután egy budapesti szállodából mobiltelefont lopott egy férfi, lelepleződése után futásnak eredt, majd üldözője elől a Dunába vetette magát - tette közzé a rendőrség honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken.



Azt írták, hogy a férfi egy szálloda recepciós pultjából lopott el egy mobiltelefont péntek hajnalban. Amikor lelepleződött, a hotel biztonsági őre üldözőbe vette, majd, amikor a férfi a rakpartig ért, a Dunába ugrott és úszni kezdett a túlpart felé - közölte a police.hu.



A BRFK a szárazföldi egységein kívül riasztotta a vízi rendőröket is, akik perceken belül a helyszínre értek, de a menekülő, amikor ki akarták húzni, "passzív ellenállást tanúsított", ezért az időközben odaérő tűzoltóhajó segítségével is csak hosszas küzdelem árán sikerült kiemelni a vízből.



A teste addigra annyira kihűlt, hogy mentőt kellett hozzá hívni. A 32 éves férfival szemben az V. Kerületi Rendőrkapitányság lopás gyanújával indított eljárást.



A férfit letöltendő szabadságvesztés miatt körözték is, ezért kórházi ellátását követően a rendőrök őrizetbe vették és javasolják a letartóztatását.