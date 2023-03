Bűnügy

Letartóztatták a Csepelen kislányokra támadó férfit

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki kislányokra támadt rá Csepelen - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.



A férfit 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérletével és más bűncselekménnyel gyanúsítják, a letartóztatás egy hónapra - április 23-ig - szól.



A gyanú szerint a férfi március 20-án délután követett egy 13 éves lányt egy csepeli társasház liftjébe. A lift elindulása után kézzel felfeszítette a felvonó ajtaját azért, hogy a lift megálljon. Ezt követően kérdezgetni kezdte a megrémült gyermeket, majd megfenyegette, hogy ha nem mutatja meg a bugyiját, megszurkálja őt. A lány ezt nem tette meg, ezért a férfi megragadta a torkát és továbbra is késeléssel fenyegette őt. Amikor a gyanúsított engedett a szorításon, a gyermek azonnal segítségért kiabált, és megnyomta a lift segélyhívó gombját. Amint a felvonó ajtaja kinyílt, a lány elmenekült - ismertették.



A férfi nem sokkal később bement egy 12 éves lány után az egyik csepeli társasház lépcsőházába és "nemi vágyának felkeltése" céljából a sértettet hátulról fogdosta. A lánynak sikerült felfutnia a lépcsőn, ahova a terhelt már nem követte.



A bírósági közlemény szerint az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a férfi letartóztatását indítványozta.



Közölték azt is, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsítottnak nincs állandó, bejelentett lakóhelye, rendezetlenek az egzisztenciális körülményei, és nincs munkavégzésből származó jövedelme. 2012 óta folyamatosan szabadságvesztés büntetésben volt, a támadás előtt egy héttel szabadult.



Megjegyezték, hogy a gyanúsított korábban többször volt elítélve, részben a jelenlegihez hasonló, erőszakos szexuális bűncselekmények körébe tartozó cselekmények miatt. Emiatt a gyanúsított - tettének bizonyítottsága esetén - erőszakos többszörös visszaesőnek minősül.



A bíróság megállapítása szerint a terheltre a hosszú szabadságvesztés sem hatott visszatartó erővel, mivel egy héttel szabadulása után vált az eljárás szerinti ügy gyanúsítottjává.



A végzés nem végleges - áll a Fővárosi Törvényszék közleményében.