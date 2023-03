Bűncselekmény

Lelőtte feleségét, majd magával is végzett egy férfi Mohácson

Lelőtte feleségét, majd magával is végzett egy férfi Mohácson - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a férfi csütörtökön nem sokkal éjfél előtt arról tett bejelentést a rendőrségen, hogy lelőtte a feleségét, és magát is meg fogja ölni.



A rendőrök azonnal a helyszínre indultak, majd a házhoz érve megpróbálták elérni a férfit, azonban a kapcsolatfelvétel sikertelen volt. A Terrorelhárítási Központ műveleti egysége bement a házba, és a 66 éves nőt és 74 éves férjét is holtan találta az épületben.



A férfi búcsúlevelet hagyott, amelyben tettét felesége súlyos betegségével indokolta.



A nyomozók megállapították, hogy a férfi egy lövéssel először a feleségét, majd egy újabb lövéssel magát ölte meg - tájékoztatott a rendőrség.



Az elkövetéshez használt pisztolyt a nyomozók lefoglalták - tették hozzá.



A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt indított eljárást az ügyben, a bűncselekmény körülményeinek tisztázása folyamatban van.

