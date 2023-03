Bűncselekmény

Nőgyógyásznak és ügyvédnek adta ki magát egy férfi

Kuruzslás és csalás emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki hol nőgyógyásznak, hol ügyvédnek adta ki magát, és csaknem 12 millió forintot csalt ki egy internetes társkereső oldalon megismert férfitől. 2023.03.16 17:33 MTI

A Baranya Vármegyei Főügyészség az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében azt írta: a férfi 2021 őszétől kezdve kozmetikai kezelésekre járt egy nőhöz, akit már a kezdetektől tévedésbe ejtett, magáról azt állítva, hogy nőgyógyász.



Amikor néhány hónappal később a kozmetikus munka közben rosszul lett, a csaló felajánlotta neki, hogy megvizsgálja, kezelni fogja, mert lehet, hogy nőgyógyászati problémája van. A vádlott - hol saját lakásán, hol a sértett munkahelyén - a nőt többször megvizsgálta, tőle kenetet vett.



A sértett később beajánlotta a férfit egy ismerősének is, aki a párjával gyermeket tervezett, ennek folyományaként a férfi mind a másik nőt, mind párját több alkalommal megvizsgálta, tőlük kenetet, mintát vett.



A vádlottnak egy másik bűncselekmény miatt is felelnie kell a bíróság előtt: 2021 szeptemberében internetes társkereső alkalmazáson keresztül megismert egy férfit, akitől összesen 12 millió forintot csalt ki.



A társkeresőn megismert férfinek a vádlott álnéven mutatkozott be, de most már ügyvédnek adta ki magát, azt állítva, hogy felesége autóbalesetben meghalt, ő betegségekben szenved. Egy idő után másik fiktív néven vette fel a kapcsolatot a sértettel, akinek azt mondta, hogy az ügyvéd, akivel addig a sértett tartotta a kapcsolatot, meghalt, viszont minden vagyonát a sértettre hagyta.



A csaló azt követően bukott le, hogy a korábban megvizsgált pár nő tagjának egy idő után furcsa lett a vádlott "orvosi" tevékenysége, ezért feljelentést tett - olvasható a vádhatóság közleményében.