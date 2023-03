Tömegbaleset az M1-esen

Menekültek a lángoló autóktól a gyerekek az M1-esen - videó

Mint egy katasztrófafilmben, úgy nézett ki az M1-es autópálya szombat délután. Az egyik felvételen látni, ahogy egy anyuka gyalogol kisgyerekekkel a sztráda elválasztósávjánál. Tőlük pár méterre mindenfelé autóroncsok. Óriási a por és a füst, látszik, hogy a személyautók mellett kamionok is karamboloztak. Van, amelyik a korlátot is áttörte, és úgy tört össze egy kocsit. A képeken újabb gyerekek tűnnek fel. Aztán újabb roncsok. Pár méterrel arrébb pedig lángoló autók. Egymás után három is. A tűz valószínűleg egyikről terjedt át a másikra. A tömegbaleset szombat koradélután történt Herceghalom mellett.

Hét városból 70 tűzoltó érkezett perceken belül a helyszínre. A tűzoltók kiérkezésekor a balesetben érintett járműből 19 személyautó, valamint 1 furgon és egy kamion vezetőfülkéje teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak nagyon összetett feladata volt a helyszínen hiszen meg kellett akadályozni a tűz tovább terjedését, valamint fel kellett kutatni az esetleges gépjárműben rekedt utasokat is - mondta Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.