Bűnügy

14 év után kerültek kézre a fegyveres rablók - videó

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt három férfi ellen, akik 2009-ben raboltak ki egy ékszerboltot Kiskunlacházán - tudatta a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a két vádlott 2009 januárjában maszkban és fegyverrel a kézben rontott be az ékszerboltba. Az egyik eladónak sikerült megnyomnia a pánikgombot és kimenekülnie a boltból, a másik eladót viszont a földre kényszerítették.



Ezután a két férfi megszerezte az üzletben lévő készpénzt, és nagy mennyiségű ékszert vett magához, majd a gépkocsijukhoz futottak, amelyben harmadik társuk várakozott. Futás közben pár ékszert elejtettek, de így is több mint tizenötmillió forintnyi zsákmánnyal menekültek el.



A vádirat szerint az elkövetők közül ketten 2009 első három hónapjában két másik rablást is elkövettek, amelyek miatt el is ítélték őket. Akkor azonban nem kötötték őket a kiskunlacházi ügyhöz, de a rendőrség "még a bűncselekmény elévülési idején belül olyan további információkat tudott beszerezni, amely lehetővé tette az eljárás folytatását és az elkövetők beazonosítását".



A Pest Vármegyei Főügyészség jelentős értékre, fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat a három elkövető ellen. "Kettejükkel szemben - figyelemmel a másik két, közel ezzel egyidejűleg megvalósított rablásra - bűnszövetségi minősítést is tartalmaz a vádirat" - írta a főügyészség.