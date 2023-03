Bűncselekmény

Hamisított órákkal üzletelő férfit és feketemunkásokat foglalkoztatót is lebuktatott a NAV

Hamisított órákkal üzletelő férfi, feketemunkásokat foglalkoztató munkáltató és nyugtaadást elmulasztó vendéglátóhely is lebukott a revizorok Nógrád vármegyében tartott ellenőrzési akciójában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint egy férfi a közösségi médiában árult húsz- és negyvenezer forintért márkásnak látszó karórákat. A NAV revizorai - a hivatal bevetési igazgatóságának pénzügyőreivel együttműködve - próbavásárlást tartottak az árusnál, de a fizetést követően semmilyen bizonylatot, számlát nem kaptak.



A lakás átvizsgálása során több silány kidolgozású és hiányos jelölésű férfi karórát találtak, a csaknem 27 millió forintot érő hamisítványokat lefoglalták - írták.



A férfi lakásban 2,5 liter adójegy nélküli, ismeretlen alkoholterméket is találtak, ezt szintén lefoglalták. Az eladóra a sorozatos szabálytalanságok miatt mulasztási bírságot szabtak ki.



A NAV Nógrád megyei ellenőrei az akció előtt - míg a megbeszélt helyen az órákat kínáló férfira vártak - a közeli építkezésen dolgozókat is ellenőrizték. Mint kiderült, a munkáltató többeket is bejelentés nélkül foglalkoztatott. Az akcióból visszaúton az ellenőrök próbavásárlást végeztek egy vendéglátóhelyen, ahol sem számlát, sem más, hivatalos bizonylatot nem kaptak, így mind a feketemunkásokat foglalkoztató munkáltató, mind a vendéglátós mulasztási bírságra számíthat - olvasható a NAV közleményében.