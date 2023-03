Bűnügy

Hallókészülékkel üzletelőket fülelt le a NAV

Jogosulatlanul igényelt ártámogatást hallókészülékekre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől egy miskolci "elkövetői kör", ellenük különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.



A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy "a tettesek egy céghálózatot működtetve szerveztek ingyenes hallásvizsgálatokat, melyek során 1560 magánszemély személyes adatát rögzítették".



Ezeket felhasználva valótlan tartalmú vényeket állítottak ki, majd nyújtottak be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK). Ennek révén jogosulatlanul igényeltek hallókészülékek után járó ártámogatást - írták.



A "vizsgálatokon" részt vevő magánszemélyek között voltak olyanok, akik a hallókészüléket meg sem kapták, illetve több esetben ugyan átvették a készüléket, azonban azok a NEAK által ártámogatottak helyett kínai gyártmányú, be nem vizsgált készülékek voltak.



A cégek képviselői úgy is igénybe vettek ártámogatást, hogy a már korábban átadott készülékek gyári számát duplikálták, illetve egyes karaktereit megváltoztatták a támogatási igény benyújtásakor.



Az elkövetők - amint a NEAK felfigyelt az irányításuk alatt álló gazdasági társaságok tevékenységére - új cégeket hoztak létre, ezek élére rokonságukból és ismeretségi körükből "ültettek" ügyvezetőket, azonban a háttérből továbbra is ők irányították a cselekményeket - írták a közleményben.



"A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség indítványozta a bíróságnak a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, hamis magánokirat felhasználással, közokirat-hamisítással és többrendbeli személyes adattal visszaélés vétséggel vádolt elkövetők letartóztatását, közügyektől való eltiltását, valamint pénzbüntetés kiszabását" - közölte a NAV.