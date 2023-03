Bűnügy

Autópályák mentén fosztogató bűnbandát leplezett le a rendőrség

A banda több mint félszáz bűncselekményt követett el és az általuk okozott kár több tízmillió forint. 2023.03.06 12:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Forrás: police.hu

Autópályák, autóutak mentén a parkolóhelyeken pihenő, jellemzően külföldi autósokat kifosztó banda tagjait fogta el a rendőrség - jelentette be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.



A rendőrség, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséggel együttműködve, február 27-én egyidőben csapott le a 12 gyanúsítottra Kunszentmiklóson, a bíróság pedig elrendelte valamennyiük letartóztatását - közölte Latorovszky Gábor.



A bűnbanda több mint félszáz bűncselekményt követett el és az általuk okozott kár több tízmillió forint.



Mint elmondta: a bűnözök az elhagyatott útmenti parkolókban pihenő, jellemzően alvó utasokra vadásztak. A módszerük lényege a meglepetés volt; ha nyitva volt a kocsi, akkor az ajtón keresztül szerezték meg az elérhető tárgyakat, telefonokat, pénztárcákat, autóstáskákat. Amennyiben zárva volt az autó, akkor betörték az ablakot és azon keresztül benyúlva kapták fel az értékeket - ismertette a rendőr ezredes.



Hozzátette, hogy a banda főleg az M1-es, M5-ös, M7-es autópályák és az M0-ás autóút mentén tevékenykedett.



Arról is beszámolt, hogy még decemberben elfogtak öt, a bűncselekménysorozathoz köthető személyt, így 17 embert gyanúsítanak kifosztással és lopással - közölte Latorovszky Gábor.



Kövecs Máté a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője arról számolt be, hogy az országos rendőr-főkapitány elrendelte a különböző hatóságok bűnügyi koordinációját, így az ügyészség képviselői is részt vettek a rajtaütésben.



A bíróság az ügyészség indítványára rendelte el a gyanúsítottak letartóztatását - mondta a helyettes szóvivő.