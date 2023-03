Bűnügy

Legalább 50 embert vert át az interneten egy vecsési nő - elfogták

Elfogtak egy 30 éves vecsési nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy internetes csalásokkal legalább ötven embert átvert, köztük a saját nagyanyját is - tudatta a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy egy kalocsai lakos 2021 nyarán tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az egyik internetes oldalon egy ezüst nyakláncot hirdetett eladásra. A jóhiszemű vásárló a vételárat elutalta, azonban az ékszer soha nem került a birtokába, mert az eladó elérhetetlenné vált. Tetézte a bajt, hogy a vevő a pénzt tévedésből kétszer küldte el a megadott számlaszámra.



Kiderült, hogy a csaló néhány hónap alatt ötven embert vert át: egy álprofilt létrehozva jellemzően nem létező ékszereket árult a reménybeli vevőknek, ám amint a vételárat átutalták az általa megadott számlaszámra, köddé vált, és a károsultak hiába próbálták vele felvenni a kapcsolatot.



A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett elkövetőt, egy 30 éves vecsési nőt, aki nem tagadta, hogy átverte az embereket.



Az asszony a saját nagyanyját is megkárosította, ugyanis a nagyszülő bankszámlájára küldték neki a kicsalt összegeket. Azért, hogy akadály nélkül hozzáférjen a pénzhez, a rokonának azt hazudta, hogy a számlát zárolták, ezért még a nyugdíját sem tudják folyósítani.



Így néhány hónapig a nagyanyja nyugdíját is felvette és elköltötte.



A szabadlábon védekező gyanúsított ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság nyomozói a napokban befejezték a vizsgálódást, és az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.