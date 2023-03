Bűnügy

Videón a brutális nyíregyházi tömegverekedés

Egy háromtagú társaságot nem akartak beengedni a klubba a biztonságiak, emiatt robbanhatott ki verekedés a nyíregyházi szórakozóhely előtt. 2023.03.06 07:28 ma.hu

Brutális verekedés tört ki péntek este egy nyíregyházi diszkónál. Az esetről felvétel is készült. Háromtagú társaság és a biztonsági őrök estek egymásnak. Egyikük boxert is használhatott. Hárman kórházba kerültek, két férfit pedig őrizetbe vett a rendőrség. A szórakozóhelyen állítólag korábban is előfordult hasonló brutalitás.