Bűncselekmény

Újabb kilenc embert gyanúsítottak meg a pályázatokkal kapcsolatos hivatali vesztegetési ügyben

Újabb kilenc embert gyanúsítottak meg az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos hivatali vesztegetési ügyben, amelynek így már 34 gyanúsítottja van - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.



Emlékeztettek rá: a Központi Nyomozó Főügyészség tavaly áprilisban összehangolt akcióban 18 embert hallgatott ki gyanúsítottként, akik részben a magyar állami költségvetésből, részben európai uniós forrásból finanszírozott - és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében kiírt - pályázatokkal kapcsolatban követtek el korrupciós bűncselekményeket. A főügyészség ekkor jelentős összegű, korrupciós eredetű, vagyonelkobzás alá eső vagyonelemeket is lefoglalt.



A főügyészség tájékoztatása szerint március 2-án országszerte 17 helyszínen újabb összehangolt bűnügyi akciót hajtottak végre, amelyben közel 80 ügyész és rendőr vett részt. A részben gazdasági társaságok székhelyein végzett kutatásokat és lefoglalásokat követően a főügyészség kilenc embert hallgatott ki gyanúsítottként.



Az újabb gyanúsítások az Egészségipari Támogatási Program keretében benyújtott pályázatokat is érintik. A legkisebb támogatható projektméret 400 millió forint volt, amelyből az ügyben több is érintett - írta a főügyészség.



A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz, a csütörtökön közölt gyanúsításokkal együtt az ügynek eddig összesen 34 gyanúsítottja van, akik közül kilenc hivatalos személy, és 11 jogi személy ellen folyik büntetőeljárás.



Az újabb gyanúsítottak közül volt, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését, valamennyien szabadlábon védekeznek.



Tavaly áprilisban a főügyészség azt közölte, a gyanú szerint az elkövetők vesztegetéssel részben az állami költségvetésből, részben európai uniós forrásból finanszírozott pályázatokkal kapcsolatban követtek el korrupciós bűncselekményeket. A benyújtott kérelmekkel igényelt támogatás összértéke mintegy tízmilliárd forint.



A Pénzügyminisztérium ugyanakkor közölte, a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a minisztérium három pályázatkezelő munkatársát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ügy kapcsán arról beszélt, a legmagasabb rangú gyanúsított főosztályvezetőként dolgozott, kisebb csalásokról van szó és mivel a pályázatokkal kapcsolatos felülvizsgálatot a Miniszterelnökség végzi, ott is érintett egy osztályvezető.

Tavaly áprilisban a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott, egynek a bűnügyi felügyeletét rendelte el az ügyben, és a bíróság akkor azt közölte, megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak közül négyen hivatali kötelességüket megszegve, jogtalan előnyért cserébe pályázatíróknak, illetve cégvezetőknek segítettek abban, hogy támogatási kérelmeik sikeresek legyenek, illetve az azokkal kapcsolatban indított ellenőrzések kedvezően végződjenek a pályázóknak. Egy ötödik gyanúsított három társa tevékenységét kapcsolattartással támogatta, míg a hatodik gyanúsított projektmenedzser volt, aki a segítségért cserébe vesztegetési pénzt juttatott az egyik gyanúsítottnak.