Erőszak

Kotrógéppel törtek szét egy római kori szarkofágot Gyulafehérváron

Kotrógéppel törtek szét egy 1700 éves, római kori szarkofágot a gyulafehérvári temetőben, holott a területen régészeti feltárásra lett volna szükség - számolt be szerdán az Alba24 román hírportál.



Az erdélyi Gyulafehérvár temetőjében bővítési munkálatokat végeznek, a kotrógép ezek során hozta felszínre a kődarabokat, melyben a régészek egy római kori szarkofág elemeire ismertek. A szakemberek szerint 1700 éves kőfaragványt a kotrógép törte össze, holott a törvény szerint a területen csak régészeti feltárást követően szabad munkálatokat végezni. Ráadásul a munkások nem jelentették az esetet, erről egy helybéli lakos számolt be a múzeum régészeinek - írta a hírportál.



A helyszínre kiszálló régészek - Anca Timofan, Radu Ota és George Bounegru - elmondták, hogy a feliratozás stílusa alapján a szarkofág a II. századból lehet, a fedelén a medúzafej gyakori jelkép volt a környéken a római időkben.



Radu Ota szerint az összetört kőfaragvány ritkaságnak számít, a térségben egyetlen feliratozott szarkofág maradt fenn, de kevésbé szép a kivitelezése. A felirat alapján egy elöljáró temetkezőhelyéről lehet szó - mondta. A régészeket megdöbbentette a brutális eljárás, ahogy tönkretették az értékes leletet.



A Fehér megyei rendőrség közölte: hivatalból eljárást indított az ügyben rongálás és régészeti lelőhely tönkretétele miatt.



Ion Radu Bogdan, a temető gondnoka a hírportállal közölte, hogy a szarkofág darabjai egy sír ásása közben kerültek felszínre. Az illetékes szerint joghézag miatt következhetett be a sajnálatos eset, a temetőben zajló munkálatok nem minősülnek építkezésnek - mondta -, nem kell urbanisztikai engedély hozzájuk, így ezekre az előzetes régészeti kutatást előíró jogszabály sem érvényes.



Állítása szerint korábban már kérte a múzeum segítségét, hogy küldjenek régészt, aki felügyeli az ásást, de nem kapott választ. "Így végeztem a dolgom, mert nem hagyhattam a halottakat temetetlen" - fogalmazott a hírportálnak a gondnok. Hozzátette: a köveket nem rosszindulatból vették ki kotrógéppel, a munkások nem tudhatták, mire bukkantak.



A kőfaragványokat a múzeumba szállítják tanulmányozásra.



Gyulafehérvár a római korban is lakott volt, itt állt Apulum, az ókori Dácia tartomány egyik jelentős városa.