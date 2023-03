Koronavírus-járvány

Elfogták a hamis PCR-tesztek miatt körözött veszprémi férfit

Forrás: police.hu

Mintegy másfél évi keresés után sikerült elfogni egy veszprémi férfit, aki egy hamis PCR-tesztekkel online kereskedő bűnbanda tagja volt - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.



A 47 éves férfi megkezdte jogerős börtönbüntetését, miközben több büntetőeljárás még vizsgálati szakban folyik ellene.



A KR NNI nyomozó főosztálya már két éve folytat büntetőeljárást egészségügyi termék hamisítása, valamint többrendbeli csalás és közokirat-hamisítás miatt. A most elfogott férfi két társával együtt 2020-ban online felületeken hirdetett PCR-teszteket, amelyekről később kiderült, hogy hamisítványok.



A nyomozók az eljárás során 257 hamis tesztet foglaltak le és 132 sértettet azonosítottak be, továbbá megállapították, hogy a bűnbanda által okozott kár meghaladja a 7 millió forintot.



A nyomozók 2021 tavaszán és őszén mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki, majd más bűncselekmények gyanúja miatt folytatólagos kihallgatásukra volt szükség. A csapat két tagja az idézésnek eleget tett, a most elfogott férfi viszont elérhetetlenné vált, nem vonult be a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe sem, ahol kényszerítés miatt jogerős börtönbüntetését kellett volna megkezdenie - közölte a KR NNI.



Ügyében a fordulópontot az hozta el, hogy a keresésébe bekapcsolódtak a KR NNI célkörözési fejvadászai, akiknek segítségére voltak a vármegyei rendőr-főkapitányság felderítői is. A férfit február 21-én bejelentett veszprémi lakcímén és a szomszéd ingatlanban keresték. Utóbbiban, vagyis a szülei házában találták meg, a férfi megadta magát - olvasható a közleményben.