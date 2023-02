Erőszak

Gyerekekről készült pornográf felvételek miatt elrendelték egy pécsi férfi letartóztatását

Többrendbeli gyermekpornográfia és szeméremsértés miatt elrendelte a Pécsi Járásbíróság egy helyi férfi letartóztatását, aki húgáról és más kiskorú lányokról tett közzé pornográf felvételeket az interneten.



A Pécsi Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított fiatal pécsi férfi tavaly júniusban egy akkor még tízévesnél fiatalabb lányt többször arra vett rá, hogy magáról pornográf felvételeket készítsen.



Később a férfi tizennégy videófelvételt és négy képet mentett le a számítógépére, majd azokat egy filmmegosztó portál segítségével másoknak is hozzáférhetővé tette.



Emellett tavaly tavasszal és nyáron több olyan szexuális tartalmú képet és videófelvételt töltött le és tett hozzáférhetővé másoknak, amelyeken gyermek- és fiatalkorú lányok szerepeltek. A felvételeken olyan 12 évnél fiatalabb lányok is szerepeltek, akiket láthatóan sanyargattak a felvételek elkészítésénél.



Szintén ezekben a hónapokban a lakóhelyén lévő fürdőszobában rejtett kamerát helyezett el, amellyel több pornográf - később másoknak hozzáférhetővé tett - felvételt készített fiatalkorú húgáról.



A férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a bíróság, de mivel a végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, az nem végleges.