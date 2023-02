Bűnügy

Több mint fél mázsa kábítószert foglaltak le Szegeden - videó

Több mint fél mázsa, legalább 143 millió forint feketepiaci értékű kábítószert foglaltak le a rendőrök, amikor rajtaütöttek egy szegedi drogbandán - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.



A rendőrség február 22-én egyszerre, egy időben 12 helyszínen tartott akciót, egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható szegedi csapat tagjait fogták el, majd tartottak náluk kutatásokat. Többségében szegedi ingatlanokat vizsgáltak át, de egy Bács-Kiskun vármegyei lakást ellenőriztek.



A rajtaütés során több mint 50 kilogramm kábítószer került elő a nyolc férfi lakásából. A hagyományosnak számító kábítószerek - mint az indiaikender-növény, a kokain és az amfetamin - mellett, a nyomozók találtak különböző gyanta- és olajszerű anyagokat is, amik a kannabiszfeldolgozás egyéb végtermékei. Ezenkívül lefoglaltak még csomagolóanyagokat, porciózáshoz használatos mérlegeket és hőhegesztő eszközöket is.



Az akcióval a rendőrség több mint 41 ezer adag, legkevesebb 143 millió forint feketepiaci értékű kábítószer piacra kerülését akadályozta meg. A nyolc férfitől lefoglaltak 10,5 millió forint készpénzt, nagy értékű karórákat, két autót, valamint több millió forintnyi kriptovalutát is.



A bűnbanda tagjait - akik közül a legfiatalabb 25, a legidősebb 48 éves és mindegyikük szegedi lakos - jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelemének gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatásukat.