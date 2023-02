Illegális bevándorlás

Bakondi György: több mint 15 ezer határsértőt fogtak el a magyar határon idén

Már több mint 15 ezer határsértőt fogtak el és 160 embercsempész ellen indítottak büntető eljárást a magyar hatóságok ebben az évben - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Bakondi György jelezte: korábban a téli időszakban inkább csökkent az illegális bevándorlók száma, ezen a télen azonban nem ez történt, ebben a viszonylag enyhe időjárásnak is szerepe lehetett.



A Görögországba és az Olaszországba vezető tengeri útvonalakon érezhető volt a visszaesés, de most már ott is erősödik a migrációs nyomás - tette hozzá.



A balkáni és a tengeri útvonalakon is folytatódik az a migrációs aktivitás, amelynek 2015 után a csúcspontját tavaly érték el - fejtette ki a főtanácsadó.



Bakondi György elmondta: figyelemmel kísérik a határtérség, illetve a balkáni útvonal eseményeit. A határ közelében iráni, iraki, afgán és időnként szír bűnöző csoportok küzdenek egymással az általuk kedvezőnek tartott határszakaszok "uralmáért", gyakran lőfegyvereket is bevetnek, sebesültek és halottak is vannak.



Úgy fogalmazott: minden ok megvan annak a határőrzeti, migrációs politikai tevékenységnek a folytatására, amit 2015 óta következetesen végez a magyar kormány.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kitért arra: a migrációs válsághelyzet meghosszabbítása a jogi feltétele volt annak, hogy megfelelő erők, eszközök alkalmazásával hatékonyan tudják őrizni a határon a kerítést, megakadályozzák a migránsok átjutását, illetve vissza tudják irányítani őket. Erre mindaddig szükség van, amíg a migrációs nyomás jelentős - tette hozzá.