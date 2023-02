Gyilkosság

'Martin fiam itt hagyott minket' - meghalt a Deák téren megtámadott fiú

Elhunyt a Deák téren vasárnap hajnalban megkéselt fiú. A tragikus hírt édesanyja jelentette be. A BudaPestkörnyéke.hu néhány napja még arról adott hírt, hogy javult Martin állapota, a lélegeztetőgépről is levették.



Péntek délben a családtagok feketére változtatták a Facebookon a profilképüket, és az édesanya bejelentette fia halálát. „Kedves rokonok, ismerősök, Martin fiam itt hagyott minket” – fogalmazott.



Martint életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Két napig lélegeztetőgépen tartották, utána annyit javult az állapota, hogy képes volt önállóan lélegezni. A család, a rokonok és a barátok imaláncot indítottak Martin felépülése érdekében – írta a Bors.



Csütörtök délután már arról szóltak a hírek, hogy a fiúnak mindössze egy százalék az esélye a felépülésre. Az édesanya nem volt hajlandó beletörődni a lehetőségbe, hogy Martint elveszíti, de tisztában volt a helyzettel.



A családod a mérhetetlen gyász mellett az is elszomorítja, hogy a késelő családja nem vette fel a kapcsolatot Martin édesanyjával, nem kérdezte meg, miben segíthet és nem kért bocsánatot.



A BudaPestkörnyéke.hu írt arról, hogy február 19-én, 2 óra 10 perc körül a Budapest 5. kerületi, Erzsébet téren két társaság szólalkozott össze, és a vita hevében előkerült egy kés is.



A veszekedés közben egy fiatal kést ragadott és azzal halántékon szúrta a másik fiatalt. Az elkövető elmenekült a helyszínről, a megkéselt fiatalt a mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak az elkövető ellen. A budapesti zsaruknak végül sikerült azonosítani a feltételezett támadót, és a 18 éves férfit, K. Zsoltot vasárnap elfogták.



A későbbi sértett és az elkövető egy lány miatt szólalkozott, majd verekedett össze. Eközben szúrt pillangókésével K. Zsolt. A kés áthatolt Martin koponyáján, emiatt került életveszélyes állapotba a fiú.