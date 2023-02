Bűnügy

Szinte elsorvadt a két és fél éves csepregi kisfiú: szülei éheztették, bántalmazták

Különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel és négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádol az ügyészség egy nőt és egy férfit, aki Csepregen hónapokon át éheztette, folyamatosan bántalmazta saját két és fél éves gyermekét. A kisfiú tavaly februárban meghalt - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



A vádirat szerint a szülők a bántalmazásokon túl végignézték, ahogy a sértett megfelelő táplálás és gondozás hiányában leépül, szinte "elsorvad", tisztában voltak azzal, hogy a folyamat orvosi beavatkozás nélkül a gyermek halálához vezet, ennek ellenére nem vitték orvoshoz.



Az elkövetett cselekmények a gyermek számára nagyfokú fájdalmat, kínt és szenvedést okoztak - írta a főügyészség.



A vádiratban szerepel az is, hogy a szülők nemtörődöm magatartásukkal, azzal, hogy még alapvető higiéniai körülményeket sem teremtették meg otthonukban, négy másik gyermekük életét és egészségét is veszélyeztették.



A Vas Vármegyei Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottakra fegyházbüntetés kiszabását kérte, szülői felügyeleti joguk megszüntetését indítványozta.