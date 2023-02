Bűncselekmény

Szamurájkardokat és nyílvesszőket találtak a vámosok Zalában - videó

Szamurájkardokat és nyílvesszőket találtak kereskedelmi áruk közé rejtve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zalai munkatársai - tájékoztatta a NAV csütörtökön az MTI-t.



A közlemény szerint az országba érkező áruk vámkezeléskor előfordul, hogy különleges vagy veszélyes tárgyakat is találnak a NAV munkatársai, akik Zalában két hónap alatt két ilyen esettel is találkoztak.



Január végén Európai Unión kívüli áruk vámkezelését kérte egy magyar cég a nagykanizsai vámudvarban. A pénzügyőrök a szállítmány átvizsgálásakor több mint száz, egyenként díszzsákba csomagolt, 72 centiméteres pengéjű szamurájkardot találtak. A kardok nem szerepeltek a vámáru-nyilatkozaton, engedély nélkül érkeztek az országba.



A NAV zalai munkatársai decemberben ugyancsak kereskedelmi áruk közé rejtve találtak veszélyes tárgyakat. Akkor gyermekjátékok vámkezelését kérte egy cég, de a szállítmányban csaknem ötezer, sportíjászathoz használt nyílvesszőt találtak a pénzügyőrök.



A fegyvereket mindkét esetben lefoglalták, és büntetőeljárást indítottak.



A közlemény arra is kitér, hogy ezeknek a közbiztonságra veszélyes eszköznek a behozatala csak külön engedéllyel lehetséges. A NAV elkötelezett aziránt, hogy ilyen és hasonló termékek ne kerüljenek forgalomba Magyarország, valamint az Európai Unió területén - áll a közleményben.