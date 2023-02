Rendőrség

Videón az őrült autós üldözés: több kerületen át kergették az ámokfutót

A budapesti rendőrök befejezték az eljárást a férfi ellen, aki több kerületen át menekült a szirénázó rendőrautók elől. 2023.02.16 15:10 ma.hu

Közúti ellenőrzésnek indult, majd életveszélyes hajsza lett egy rendőri intézkedés vége 2021. február 4-én 16 óra 30 perc körül Budapest XV. kerületében, a Pozsony utcában. A járőrök egy parkoló autó vezetőjét akarták intézkedés alá vonni, azonban a sofőr észlelve a rendőröket a gázra lépett, és elhajtott.



A rendőrök megkülönböztető fény-és hangjelzés használata mellett a XIII. kerületen át egészen Újpestig követték a szürke autót, de a sofőr a többszöri felszólítás ellenére sem állt meg. Menekülés közben több piros lámpát is figyelmen kívül hagyott, valamint a járdán haladó gyalogosokat is veszélyeztette; két embernek félre kellett ugrania a száguldozó kocsi elől. Végül az autós kutyaszorítóba került; egy szemből érkező kocsi útját állta, így a rendőrök utolérték és elfogták. Az események során senki nem sérült meg.



A 26 éves K. Benjámint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályára előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki közúti veszélyeztetés bűntett megalapozott gyanúja miatt.



Az eljárás során kiderült, hogy a 26 éves sofőr kábítószertől befolyásolt állapotban vezetett, ezért a nyomozók járművezetés bódult állapotban vétség meglapozott gyanúja miatt is kihallgatták. A férfi a bűncselekmények elkövetését beismerte, de részletes vallomást nem tett. A budapesti rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, majd a napokban a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.