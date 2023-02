Erőszak

Letartóztattak két, rendőrökre támadó férfit, az egyik késelni akart, a másik harapni

Többszöri felszólítás ellenére egy 32 centiméter hosszú késsel - folyamatosan szúró és vágó mozdulatokat téve - közeledett hozzájuk. 2023.02.16 12:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Debreceni Járásbíróság letartóztatta azt a két férfit, aki - két külön ügyben - rendőrökre támadt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy egy 31 éves szabolcsi férfi még február 7-én este egy közlekedési balesetet követő helyszíni intézkedés közben ittasan fenyegette meg a rendőröket úgy, hogy többszöri felszólítás ellenére egy 32 centiméter hosszú késsel - folyamatosan szúró és vágó mozdulatokat téve - közeledett hozzájuk.



A nyomozóügyészség elrendelte a büntetett előéletű férfi őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki, hivatalos személy elleni, felfegyverkezve elkövetett erőszak bűntette miatt, majd sikeresen indítványozta letartóztatását.



A másik ügyben azért indult eljárás a magát iraki állampolgárnak valló idegenrendészeti őrizetes ellen, mert február 3-án egy őrzött szálláshelyén a zárkájából a folyosóra dobott egy vasszéket, majd minden előzmény nélkül ököllel arcon ütött egy rendőrt.



Az intézkedő rendőr a segítségére siető fegyveres biztonsági őrrel közösen testi kényszert alkalmazott az elkövetővel szemben, eközben a 31 éves férfi a rendőrt kétszer leköpte, egy alkalommal az arcába fejelt és meg akarta harapni.



Miután megbilincselték, elvezetése közben is agresszíven viselkedett, megpróbálta a rendőrt megrúgni és leköpni, valamint berúgta a látogatói helyiség ablakát is - írták.



A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntettének és súlyos testi sértés bűntette kísérletének elkövetésével gyanúsítja a külföldi férfit, akinek letartóztatását azóta a bíróság - mindenben egyetértve az ügyészség erre irányuló indítványával - elrendelte.



A végzések ellen mindkét gyanúsított fellebbezést jelentett be - áll a közleményben.