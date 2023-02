Bűnügy

Kábítószer-kereskedelem miatt fogtak el huszonhat embert a zalai rendőrök

Zalaegerszegtől Visegrádon és Győrön át Budapestig néhány nap alatt összesen 26 emberre csaptak le a zalaegerszegi rendőrök kábítószer-kereskedelem miatt, a lefoglalt anyagok piaci értéke mintegy 20 millió forint - közölte a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője kedden.



Balogh Bence a zalaegerszegi sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy még 2022 júniusában kaptak névtelen bejelentést egy zalaegerszegi kábítószer-kereskedőről, ami után hónapokon át tartó kiterjedt nyomozás indult. Ennek eredményeként február 10-én Zalaegerszegen és környékén, illetve Visegrádon egyszerre csaptak le 14 emberre, akik közül négyet hétfőn a bíróság letartóztatásba is helyezett.



A további felderítések nyomán hétfőn újabb tíz embert fogtak el a vármegyében a zalai rendőrök, majd kedden hajnalban egy budapesti és egy győri gyanúsítottat is kézre kerítettek. A házkutatások során nagyobb mennyiségű kábítószergyanús anyagot - vélhetően marihuánát, amfetamint, extasyt - és a gyártáshoz, adagoláshoz szükséges eszközöket találtak, illetve pénzt foglaltak le - ismertette az osztályvezető.



Kapuvári Máté a zalaegerszegi kapitányság vizsgálati osztályának vezetője elmondta: a bűncselekménnyel összefüggésben elfogottak közül nyolc ember ellen gyanúsítottként folyik az eljárás, közülük, a már letartóztatott négy ember mellett még egy gyanúsított őrizetbevételét kezdeményezték.



Balogh Bence az MTI kérdésére elmondta még: az eddig lefoglalt kábítószergyanús anyagok mennyisége eléri a 15 kilogrammot, amelynek hatóanyaga is jelentősnek számít, piaci értéke pedig mintegy 20 millió forint lehet.