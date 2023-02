Bűnügy

Tizenkét év fegyházbüntetést kapott a nevelt gyermekeit erőszakoló férfi

Többrendbeli szexuális erőszak és többrendbeli szexuális visszaélés miatt tizenkét év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy férfit, aki csaknem tíz éven át szexuálisan zaklatta az élettársa előző kapcsolatából született három kislányát - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség kedden az MTI-vel.



A táblabíróság a február 7-én hozott határozatával - osztva a főügyészség álláspontját - két évvel súlyosította a Győri Törvényszék határozatát.



A bíróság a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek részeként tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi.



A férfi, aki feltételes szabadságra nem bocsátható, 2012 és 2021 között rendszeresen szexuális cselekményt végzett a három gyermekkel, akik közül kettő a cselekmény kezdetekor még óvodába járt; győri lakásukban fürdőszobája ajtaján nyílást vágott, onnan figyelte a gyermekeket, akikről videofelvételt is készített.



A gyermekek anyja a férfi cselekményét nem vette észre, a gyermekek a velük történteket nem mondták el neki.



A főügyészség álláspontja szerint a férfi csaknem egy évtizeden keresztül követte el a bűncselekményeket, amelyekkel nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi szabályokat is megszegte, a kislányoknak pedig súlyos lelki sérülést okozott - olvasható a közleményben.