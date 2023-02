Bűnügy

Csaknem másfél kilogramm drogot találtak három dílernél Taktaharkányban - videó

Csaknem másfél kilogramm "kristályos anyagot", 13 millió forintot és éles lőfegyvert, valamint lőszereket és hangtompítót foglaltak le a rendőrök, miután rajtaütöttek három férfin a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgattak ki egy 46 éves szikszói, egy 32 éves alsóvadászi és egy 41 éves taktaharkányi férfit.



A kábítószer egy részét abban az autóban találták meg, amellyel a gyanúsítottak közül ketten éppen el akartak indulni, amikor lecsaptak rájuk.



A bűnbanda által használt házban is kutatást tartottak, ott további kábítószert, pénzt és lőfegyvert is találtak.



A nyomozók mindent lefoglaltak, majd az összességében mintegy 1,5 kilogrammnyi kristályos anyagot szakértői vizsgálatra küldték. Az előzetes vélemény szerint az anyag 3-CMC, vagyis egy idén január 1-jétől már kábítószernek minősülő vegyület. A drog feketepiaci értéke mintegy 9 millió forint - tették hozzá.



A nyomozók mind a három férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság már el is rendelt - írták.