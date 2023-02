Lopás

Légyott közben, kántálva lopták el vagyonát

Őrizetbe vettek a bajai rendőrök egy 37 éves asszonyt, aki közel 18 millió forintnyi euróval lopta meg idős kuncsaftját. 2023.02.13 19:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy barátja mesélt az idős nagybaracskai férfinak az egyik olyan oldalról, melyen nők kínálnak szexuális szolgáltatásokat pénzért. A férfi talált is a honlapon egy fiatal lányt, aki megtetszett neki, ezért felhívta és találkozót beszélt meg vele az otthonában. A kamasz azonban nem egyedül érkezett, egy 40 év körüli asszonyt is magával vitt a légyottra. A férfi étellel és itallal kínálta női vendégeit, majd a fiatalabbikkal az emeletre vonultak, hogy megejtsék, amiért érkezett.



Az idősebb asszony nem csatlakozott hozzájuk, csupán egyszer zavarta meg az aktust, akkor is csak azért, hogy közölje: rontás van a házon és a férfin. Magához vette a házigazda bibliáját és kántálva odébb állt. Később kiderült, hogy ez csupán figyelemterelés volt, ugyanis ez idő alatt megtalálta a férfi széfjét, és annak kulcsát, amiből kivett három, eurókkal teli borítékot. Az aktus után az asszonyok távoztak, az idős pénzével együtt. A kuncsaftnak csak másnap tűnt fel a hiány, ekkor azonnal a rendőréghez fordult segítségért.



A Bajai Rendőrkapitányság munkatársai a személyleírások és az adatgyűjtések alapján rövid időn belül beazonosították a két nőt, akiket tegnap, az otthonukban fogtak el. A 37 éves asszony táskájában megtalálták az eltulajdonított több tízezer eurót, ami közel 18 millió forintnak felel meg. A pénzt lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának, a nőt pedig őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bűncselekmény elkövetését elismerte, valamint elmondta, hogy a fiatalkorú lány mit sem tudott a lopásról, ezért őt tanúként hallgatták ki a rendőrök. A nyomozók vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e az eset kapcsán.