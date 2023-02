Tragédia

Mindenük odalett, miután leégett a bohócdoktorként dolgozó, négygyermekes férfi háza - videó

Egy, 20 éve bohócdoktorként dolgozó férfi háza égett le csütörtökön Csobánkán. Felesége volt otthon, aki három kisgyerekükkel ki tudott menekülni a lángoló épületből – a negyedik éppen iskolában volt -, de mindenük odalett – számolt be az RTL Híradó.



Mire a tűzoltók megérkeztek, a lángok az egész házra átterjedtek, a vályogépület fala ugyanis részben szalmából készült, és a gerendák környezete is szalmabálákkal volt kitöltve. A tűz a teraszról indulva terjedt át az egész házra.



Reitter Zsolt aznap is éppen beteg gyerekekhez ment, azért nem volt otthon. “Amikor elmentem csütörtök délután, akkor egy bohócmunkára mentem, és ami a kocsiban volt, egy hátizsáknyi felszerelés és a hangszer, ami megmaradt” – nyilatkozta. Minden másuk odaveszett a tűzben. Átmenetileg a csobánkai Segítő Nővérek rendházban laknak, ahol meleg ételt és ruhákat is kapnak. A helyiek pedig összefogtak: gyűjtést szerveztek a bajbajutott családnak.



A család abban bízik, hogy idővel újjáépíthetik a házukat.



Azt, hogy mi okozta a tüzet, még vizsgálják.