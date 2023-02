Évforduló

A BRFK három szombati budavári gyűlést engedélyezett, hármat elutasított

A BRFK biztosítja a gyülekezési jog békés gyakorlását, ugyanakkor intézkedni fog a jogsértések elkövetőivel, a betiltott gyűléseken résztvevőkkel, a be nem jelentett gyűlések szervezőivel, megtartóival szemben. 2023.02.09 19:01 MTI

Hat gyűlést jelentettek be szombatra, február 11-ére a budai Vár területére, ezek közül a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) háromnak a megtartását tudomásul vette, a másik hármat viszont megtiltotta.



A BRFK csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a területre hat, a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlést jelentettek be.



"Budapest rendőrfőkapitánya három gyűlés vonatkozásában tiltó határozatot hozott, amelyeket a rendőrség honlapján közzétettek. A további három, magánszemélyek által tett bejelentést a BRFK mint gyülekezési hatóság tudomásul vette" - írták.



A BRFK csütörtökön a rendőrség oldalán a tiltó határozatot azzal indokolta, hogy "a gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely, illetve időpontja olyan nap, ami a nemzetiszocialista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira emlékeztet".



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tiltó határozatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétették a rendőrség honlapján.



A dokumentumok szerint a BRFK három, magánszemély által kezdeményezett, a Bécsi kapunál tartandó gyűlést tiltott meg: az egyiken Budapest 1945-ös ostromának áldozataira, a másikon a "kitörésben részt vett hősökre" emlékeznének, a harmadik pedig a bejelentés szerint "neonáci túra" elleni tiltakozás lenne. Utóbbival kapcsolatban a rendőrség azt közölte, a társszervi tájékoztatás szerint az adott gyűlés összefüggésbe hozható a "kitörés napi" megemlékezéssel és "a bejelentő személyével kapcsolatban is bizonyos jellegű összefüggésekre mutatott rá".



Azt írták: a BRFK biztosítja a gyülekezési jog békés gyakorlását, ugyanakkor intézkedni fog a jogsértések elkövetőivel, a betiltott gyűléseken résztvevőkkel, a be nem jelentett gyűlések szervezőivel, megtartóival szemben.