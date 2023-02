Bűnügy

Alapvető élelmiszerekkel csalókra csapott le a NAV

Fiktív számlázási láncokkal kerülte el egy alapvető élelmiszerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet az áfafizetési kötelezettségét, amivel 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták: országszerte 60 helyszínen egyszerre csaptak le egy bűnszervezetre, amelynek tagjai alapvető élelmiszerek - főleg étolaj, cukor, kávé és sajt - értékesítésével nyerészkedtek. A Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Horvátországból és Bulgáriából beszerzett és a magyarországi piacra terített termékhez köthető áfafizetési kötelezettséget fiktív számlázási láncok felépítésével kerülték el, amivel mintegy 4,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek - tették hozzá.



A NAV ismertetése szerint a konspiratívan működő csoport fiktív számlákat állított ki a közösségen belül beszerzett élelmiszerek eladásáról, de a valóságban ezek a cégek nem végeztek gazdasági tevékenységet, szerepük a pénzösszegek utalásában, illetve a bankszámláikról történő készpénzfelvételben merült ki. A bűnszervezet által létrehozott és a bűncselekmény elkövetéséhez használt gazdasági társaságokat meghatározott időközönként lecserélték.



Hozzátették: "a számlákat felhasználó, és a termékeket a boltok polcaira juttató hazai nagykereskedelmi társaságok a valótlan értékesítések után fizetendő áfát jogosulatlanul helyezték levonásba". A NAV-ot az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (eKÁER) és az Online Számla rendszer adatai vezették a konspiráció nyomára.



Az összehangolt akcióban a MERKUR bevetési egység, mintegy háromszáz nyomozó, illetve járőr, és az őket támogató revizorok és adatmentők vettek részt. Az akció sikeréhez a NAV szolgálati kutyái is hozzájárultak.



A pénzügyőrök 21 embert állítottak elő gyanúsítotti kihallgatásra, közülük hármat őrizetbe is vettek, letartóztatásukról pénteken dönt a bíróság.



A nyomozók a könyvelési és egyéb iratanyagok mellett két helyszínen kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. A vagyoni hátrány biztosítására a nyomozó hatóság nagy összegű készpénzt foglalt le és bankszámlákat zárolt - írták.