Véletlenül esett rá és szakította le áldozata felsőjét

Ezzel védekezik a férfi, aki a vád szerint tavaly a nyílt utcán akart megerőszakolni egy terhes nőt. 2023.02.08 07:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megbotlott, véletlenül esett rá és szakította le áldozata felsőjét - állítja az a volt tartalékos katona, akit azzal vádolnak, hogy meg akart erőszakolni egy kismamát a nyílt utcán, Miskolcon, tavaly nyáron. Ma állt bíróság elé, ahol nem ismerte be, hogy bűnös. Azt mondta, megijedt a nő sikoltásától, ezért vitte be a bokrok közé és fogta be a száját. Az ügyészség szerint azonban bűnös és hét év fegyházat érdemel.