Bűncselekmény-kábítószer

Drogkereskedelem miatt elfogták egy család három tagját Budapesten

Józsefvárosi lakásukban fogták el az 55 éves S. Gyulát és 54 éves feleségét, a kutatás során alufólia-pakkokba csomagolt, csaknem 30 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint pénzt foglaltak le. 2023.02.02 09:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt fogták el a rendőrök egy család három tagját Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a honlapján.



Azt írták, a gyanú szerint apa, anya és fia árult kábítószert a VIII. kerületben. A kerületi rendőrök pénteken józsefvárosi lakásukban fogták el az 55 éves S. Gyulát és 54 éves feleségét, a kutatás során alufólia-pakkokba csomagolt, csaknem 30 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint pénzt foglaltak le.



A nyomozók átkutatták a házaspár ugyanabban a házban fenntartott másik lakását is, ahol a bútorok közé rejtve 322 gramm növényi törmeléken kívül a drog adagolásához használt mérlegeket, nejlontasakokat, csomagolóeszközöket is találtak.



A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény elkövetésében részt vett a házaspár 30 éves fia is, akit néhány órával később fogtak el, tőle egy luxusterepjárót foglaltak le.



A család három tagját bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vételük mellett indítványozták letartóztatásukat. A lefoglalt marihuána feketepiaci értéke 2,4 millió forint.