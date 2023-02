Bűnügy

Tagadta a bűncselekmény elkövetését a szexuális kényszerítéssel vádolt egykori katona

Az előkészítő ülésen tagadta a bűncselekmény elkövetését az a volt katona, akit azzal vádolnak, hogy alárendeltjeit szexuális cselekményre akarta kényszeríteni - közölte a Debreceni Törvényszék szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa kedden tartott előkészítő ülést a volt katona ügyében, akivel szemben kétrendbeli, "a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés bűntettének kísérlete" miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség.



A közlemény szerint a férfi 2019 januárjától - elöljáróként - ismétlődően arra próbálta rávenni az egyik sértettet, hogy szexuális cselekményeket végezzen vele, amit a nő minden alkalommal elhárított. Az elutasítást követően a század parancsnoka kritizálni kezdte a sértett munkavégzését, és közölte, ezt addig folytatja, amíg a nő nem enged neki.



Miután a sértett mindezek ellenére sem volt hajlandó a gyanúsítottal szexuális kapcsolatot létesíteni, a férfi több alkalommal különféle, az állományviszonyát is érintő fenyegetésekkel próbálta elérni, hogy a nő tegyen eleget a felszólításnak.



A volt katona 2021 májusában egy gyakorlat során - majd később többször is - egy másik alárendeltjével is közölte, hogy szexuális cselekményt akar vele végezni. Miután a sértett ezt visszautasította, a százados - a szexuális kapcsolat létesítése érdekében - kritikával illette a munkáját és azzal fenyegette, hogy el fogja távolítani a honvédségtől.



A katona szolgálati jogviszonya a büntetőeljárás elrendelését követően megszűnt.



Az előkészítő ülés során az ügyész fenntartotta az írásban kézbesített vádiratot, ötéves börtönbüntetést indítványozott és megjelölte a bizonyítékait.



A törvényszék közölte: a vádlott az előkészítő ülésen nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról és tagadta a bűncselekmény elkövetését.



Hozzátették: a vádlott a hadbíró kérdésére elismerte, hogy erotikus, illetve szexuális tartalmú üzeneteket küldött alárendeltjének, de a védekezése szerint ezzel nem az volt a célja, hogy szexuális cselekményeket is végezzen vele. A hadbíró további, a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseire nem tudott elfogadható magyarázatot adni, védője tanácsára a továbbiakban megtagadta a vallomástételt.



A hadbíró az ügyet tárgyalásra utalta, és megkezdődött a bizonyítási eljárás. A büntetőeljárás a bizonyítás kiegészítésével, a vád és a védelem által indítványozott tanúk kihallgatásával februárban folytatódik.