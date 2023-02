Bűnügy

Fegyházbüntetésre ítélték az újpesti autókereskedő-gyilkosság vádlottjait

Ítéletet hirdettek annak a három férfinak az ügyében, akik a vád szerint 2019 májusában Szentendrére csaltak, majd megöltek egy újpesti autókereskedőt - közölte szerdán a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.



Mint írták, az elsőrendű vádlottat emberölés, a másodrendűt felbujtóként elkövetett emberölés, a harmadrendűt pedig bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek kedden a Fővárosi Törvényszék, továbbá mindhármuk bűnösségét megállapította társtettesként, csoportosan elkövetett kifosztás bűntettében is.



Az elsőrendű vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre, a másodrendűt 19 év, a harmadrendűt pedig 11 év szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a törvényszék. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata mindhárom férfi esetében fegyház.



A gyilkosság hátterében adósság áll: az ítélet szerint a sértett tízmillió forintot adott kölcsön a másodrendű vádlottnak, amelyet az később többszöri kérésre sem fizetett vissza. A gyilkosságot a kölcsönt kérő, másodrendű vádlott tervelte ki, az első és a harmadrendű vádlott pedig vállalkozott a részvételre, s el is kezdték megszervezni a bűntett végrehajtását.



A tájékoztatás szerint 2019. május 6-án kora délután a másodrendű terhelt előbb a sértettet, majd az elsőrendű vádlottat vette fel az autójába. A Szentendrére vezető út alatt a hátsó ülésen helyet foglaló elsőrendű vádlott megfojtotta a sértettet, majd annak holttestét egy korábban már kiásott gödörbe temették - számolt be a részletekről a Fővárosi Törvényszék, hozzátéve: a vádlottak egymás között szétosztották a sértettnél lévő értékeket.



A bíróság megállapítása szerint a vádlottak fokozottan veszélyesek a társadalomra. Kitértek arra, hogy a sértett jó ismerősi-üzleti kapcsolatban volt az első- és a másodrendű vádlottal, ezért fel sem merült benne, hogy az életére törhetnek.



"Az elsőrendű vádlott - mondhatni - kivégezte a sértettet, lehetőséget sem adva a védekezésre. A vádlottak hideg vérrel, teljes érzelmi és erkölcsi közönnyel szervezték meg és vitték véghez a cselekményt" - mutatott rá a bíróság, amely szóbeli indokolásában azt külön is hangsúlyozta, hogy "dermesztően és sokkolóan" hatott az eljárás résztvevőire a vádlottak közönyös hozzáállása. A szakértők megállapítása szerint gyakorlatilag jópofa csínytevésént kezelték a történteket, tervezték meg és vitték véghez cselekményüket, majd élték tovább az életüket, mintha mi sem történt volna - jegyezték meg.



Az ítélet elleni fellebbezések folytán az eljárás másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.