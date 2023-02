Bűnügy

Sorozatjelleggel törtek be ázsiai családokhoz a fővárosban - videó

Huszonéves fiatalokból álló társaságot vádol az ügyészség azzal, hogy ázsiai családok otthonaiba törtek be a főváros különböző kerületeiben és több tízmilliós összegben loptak el értékeket - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, a négy vádlott 2021-ben határozta el, hogy a kertvárosi övezetben élő ázsiaiak otthonába törnek be. Csaknem egy év alatt tíz családi házból vittek el valutát, ékszereket, táskákat, órákat és más értékeket, összesen mintegy 30 millió forint kárt okozva.



A vádirat szerint a sértettek lakcímét többször nyilvános internetes cégadatbázisból szerezték meg. A társaság egyik tagja személyes adatok jogosulatlan megszerzésével is hozzájutott tulajdonosi adatokhoz; egyikük anyja biztosítási társaságnál dolgozott otthoni munkavégzésben; fia, kihasználva az őrizetlenül hagyott laptopot, ázsiai származású személyek tulajdonában álló gépkocsik rendszámát kérte le. A vádlottak megfigyelték az ingatlanokat és a sértettek távollétében törtek be otthonaikba.



A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások, valamint személyes adattal visszaélés miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. A négy férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozzák - áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.