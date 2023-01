Bűncselekmény

Lamborghiniből vádlottak padjára ül a "sajtkirály" - videó

Több mint 5 milliárd forint áfát csalt el egy sajtkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, a 15 emberből álló bandával és az azt segítő 14 emberrel szemben vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken a Facebook-oldalán. A szervezet győri vezetője a koronavírus-járvány idején azzal vált ismertté, hogy a jelenleg már lefoglalt luxusautóival kórházakba szállított maszkokat adományként.



A Budapest és Győr környéki társaságokat irányító bűnszervezet összesen több mint 10 ezer tonnányi élelmiszert adott el. Egy céghálózaton keresztül, az adózási szabályokat megkerülve, leginkább sajtból, de csokoládéból és kávéból is jutottak szállítmányok uniós országokból magyarországi kereskedőkhöz. Negyedévente cserélődő, úgynevezett dobós, azaz valós tevékenységet nem végző, rövid élettartamú cégeken keresztül szerezték be a csaknem egymillió ember átlagos éves sajtfogyasztásának megfelelő mennyiségű árut, amit nagykereskedőknek és szállodai beszállítóknak értékesítettek.



A tájékoztatás szerint 2020 nyarán, kétnapos akcióban csapott le az elkövetőkre a NAV a Terrorelhárítási Központtal közösen. A pénzügyőrök 85 helyszínen tartottak kutatást. A bizonyítékok beszerzése mellett a nyomozók luxusautókat és jelentős összegű készpénzt foglaltak le, ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, amelyek összértéke eléri a 1,5 milliárd forintot. A lefoglalt luxusautók között volt egy Lamborghini Aventador és egy Bentley Continental is.



Az eljáró ügyész, több mint 200 oldalas vádiratában, a bűnszervezet vezetőire, teljes beismerés esetén 10, 9 és 8 évnyi, ténylegesen letöltendő fegyházbüntetést kér, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is - ismertette a vámhivatal.



Az elkövetők tetteikért a Győri Törvényszék előtt felelnek majd.