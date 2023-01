Bűnügy

Elrendelték egy magyar ügyvédnő átadási letartóztatását az olasz maffia támogatása miatt

Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön - tájékoztatta a bíróság az MTI-t.



Azt írták: a rendelkezésre álló adatok alapján a nő és társai Olaszországban és más külföldi országban is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak.



Az ügyvéd a státuszát kihasználva, bűntársaival formálisan vezette a budapesti ügyvédi irodájára bejegyzett és ott működtett magyarországi cégeket, azokat ugyanakkor a bűnbanda vezetője teljes körűen ellenőrzése alatt tartotta, és illegális vagyonátruházás, pénzmosás, bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására használta.



Az ügyvédnő ellen kilenc - összesen 20 év szabadságvesztéssel is büntethető - bűncselekmény elkövetésével összefüggésben az olaszországi Catanzaroi Bíróság bocsátott ki európai elfogatóparancsot, hogy a büntetőeljárást az olasz hatóságok le tudják folytatni ellene.



Az érintett nem járult hozzá az átadásához és a specialitás szabályainak jogáról sem mondott le, így vele szemben az elfogatóparancsban szereplő cselekményeken kívül nem indítható és nem folytatható egyéb büntetőeljárás - tették hozzá.



Kitértek rá, a Fővárosi Törvényszék azzal rendelte el az ideiglenes átadási letartóztatást, hogy az az ügyvédnő átadási letartóztatásnak elrendeléséig tart.



A feltételezett elkövető csak akkor adható át, ha az olasz igazságügyi hatóság 40 napon belül, azaz 2023. március 7-ig megfelelő jogi garanciát nyújt, hogy az ügyvédnő kérelmére, a szabadságvesztés vagy szabadság elvonással járó intézkedés jogerős kiszabása esetén annak letöltésére, illetve végrehajtására visszaszállítják Magyarországra - hangsúlyozták.



Megjegyezték, az ügyvédnő ellen ugyancsak a Fővárosi Törvényszéken folyamatban van egy másik büntetőügy is, ebben a bíróság megkereséssel él aziránt, hogy az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges-e a nő személyes jelenléte.



Indoklásuk szerint a bíróság a kilenc bűncselekmény tárgyi súlyára és a másik büntetőeljárásra tekintettel nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására.



A végzés nem végleges - fűzték hozzá.