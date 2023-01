Bűnügy

KR NNI: hazahozták Németországból az emberkereskedő párost

Átadták a német hatóságok egy emberkereskedelemmel gyanúsított banda két magyar állampolgárságú tagját, egy férfit és egy nőt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozóinak - tette közzé honlapján a rendőrség.



A police.hu oldalon azt írták, hogy KR NNI Felderítő Főosztály Emberkereskedelem Elleni Osztálya büntetőeljárást folytat több ember sérelmére, rábírással, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.



A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a négyfős bűnbanda 2017-től űzte illegális tevékenységét. Módszerük az volt, hogy Magyarországról kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szerveztek ki Németországba, prostitúciós munkára - írták.



Az összetoborzott lányokat a csoport egyik tagja azzal bírta rá a prostitúciós tevékenységre, hogy szerelmet színlelt nekik - derült ki.



Az áldozatokat az emberkereskedők folyamatos megfigyelés alatt tartották, és naponta 150 eurót kellett fizetniük az utcaszakaszok használatért. De volt, hogy teljes egészében elvették tőlük a bevételüket.



Ha nem keresték meg a tőlük elvárt napi 150 és 300 euró közötti összeget, nem engedték be őket az utcáról. Lelki terror alatt tartották őket és fizikailag is bántalmazták a nőket.



A bűnbanda most elfogott 40 éves vezetőjének segítségére volt a szintén őrizetbe vett 45 éves élettársa is. Az Emberkereskedelem Elleni Osztály kiadatásukat követően gyanúsítottként hallgatta ki, majd bűnügyi őrizetbe vette őket, letartóztatásukat a Fővárosi Főügyészség indítványaira a bíróság elrendelte. Harmadik társuk szintén letartóztatásban van, őt 2022 szeptemberében Budapesten fogták el - közölték.



A KR NNI továbbra is keresi az elkövetői kör negyedik tagját, akinek tartózkodási helye ismeretlen, ezért vele szemben belföldi, illetve európai és nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, amely itt érhető el.