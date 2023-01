Bűnügy

"Másik rendőrgyilkosság lesz!" - fenyegetőzött egy nyírségi férfi

Felfüggesztett börtönre ítélte - hivatalos személy elleni erőszak miatt - a bíróság azt a férfit, aki azzal fenyegetett meg egy rendőrt, hogy megöli - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a rendőrök január 21-én egy nyírségi település egyik ingatlanjában intézkedtek egy nővel szemben, aki a szabálysértési bírság meg nem fizetése helyébe lépő elzárást nem töltötte le.



Az intézkedés során az eljárás alá vont nő édesapja is a házban tartózkodott, aki az egyik, általa korábbról ismert rendőrrel kiabálni kezdett, azt kifogásolva, hogy milyen alapon ment be a házba, majd távozásra szólította fel. A rendőr közölte a férfival is az intézkedésük okát, egyúttal felszólította a férfit a cselekményének abbahagyására.



A férfi ennek nem tett eleget, a rendőrt továbbra is folyamatosan, indulatosan kiabálva, őt sértegetve távozásra szólította fel, miközben megszurkálásával, torkának elvágásával, megölésével, fejének szétverésével fenyegette. A férfi az újbudai rendőrgyilkosságra utalva azt is mondta, ha a rendőr nem hagyja el az ingatlant, akkor "másik rendőrgyilkosság lesz!".



A férfit a rendőrök előállították a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészségre, ahol őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.



A regionális nyomozó ügyészség a férfit gyorsított eljárásban a Nyírbátori Járásbíróság elé állította, ahol a bíróság jogerősen 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette - áll az ügyészségi közleményben.