Bűnügy

Három pénzhamisítót fogtak el Budapesten

Fotó: police.hu

Elfogtak három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hamis 20 ezer forintos és 100 eurós bankjegyeket hoztak forgalomba - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a nyomozást még tavaly májusban indították, miután több helyszínről hamis 20 ezer forintos bankjegyekről érkeztek bejelentések.



A gyanú szerint egy 29 éves férfi tavaly áprilistól hamis 20 ezer forintos bankjegyeket készített abból a célból, hogy azokat forgalomba hozza.



A beváltásban egy 30 éves férfi is segítette a hamisítót, aki a hamis pénzzel főként budapesti üzletekben, kisebb értékben például dohányterméket, pékárut vásárolt.



Az ebből származó bevételeket elosztották; összesen 237 hamis bankó került így a pénzpiacra - tették hozzá.



A hamisító a rendőrségi közlemény szerint nem állt meg a magyar pénz hamisításánál, legalább negyven 100 euróst is gyártott, amelyet egy másik ismerősének adott át továbbértékesítésre.



A nyomozók január 11-én három budapesti helyszínen tartottak kutatást, a bizonyítékokat lefoglalták, és mindhárom gyanúsítottat elfogták.



Pénzhamisítás gyanújával hallgatták ki őket, a hamisítót és első társát őrizetbe vették, a bíróság döntése alapján mindketten bűnügyi felügyeletbe kerültek, míg harmadik társuk szabadlábon védekezhet.



Jelezték azt is, hogy az eljárás során a nyomozók a bűncselekményben részt vevő további személyeket is felkutatják.