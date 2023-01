Közlekedés

Megindult a vaddisznó a belső sávból, nagyot mentett a sofőr - videó

Egy vaddisznó akart átkelni néhány napja az M0-s autóúton keresztbe, a cinkotai lehajtó előtt. Az állat a belső sávból igyekezett áthaladni, mindezt ráadásul bőven sötétedés után, amiről felvétel is készült.



A Budapesti Autósok oldalán megjelent videó tanúsága szerint egy arra haladó autó szinte csak az utolsó pillanatban vette észre az átiszkoló állatot, így a kormányt elrántva végül elkerülte a gázolást.



"A videón a férjem vezetett haza éjfél után az M0-son, a szakadó esőben. Majd a belső sávból egy vaddisznó szaladt át előtte. Mérhetetlenül büszke vagyok rá, ahogy észlelte és korrigálta a helyzetet, amiben sokan elvéreztek volna" - idézte fel a történteket a portál olvasója.



A Budapesti Autósok oldalán arról is írtak, hogy ebben a helyzetben mindenképp előnyös volt a sofőr részéről az elkerülő manőver, és az aránylag mérsékelt sebesség is hozzájárult ahhoz, hogy szerencsés lett a kimenetel.