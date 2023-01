Bűnügy

Kimagasló eredményt ért el a rendőrség a maffia-leszámolások felderítésében

Kimagasló szakmai eredményt ért el a rendőrség a maffia-leszámolások felderítésében - hangsúlyozta Balogh János országos rendőrfőkapitány a kilencvenes évek maffia-leszámolásos ügyeiről tartott pénteki budapesti nemzetközi sajtótájékoztatón, amelynek témája az 1999-ben megölt Döcher György ügye és a tíz halálos áldozattal járó dunaszerdahelyi mészárlás felderítése volt.



A rendőrfőkapitány hangsúlyozta, a "fáradságos, sokszor zsákutcába torkolló, néha reménytelennek látszó nyomozások" meghozták az áttörést a magyar és szlovák rendőrség együttműködésének köszönhetően. "A bűnözés nem ismer határokat, így a bűnüldöző szervek sem állnak meg azoknál" - húzta alá, kiemelve: évtizedek távlatából sikerült felderíteni a szóban forgó bűncselekményeket.



A Fővárosi Főügyészség 2022 decemberében emelt vádat a Döcher-gyilkosság gyanúsítottjaival szemben, életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozva. Az 1999. február 2-án Budapesten történt kettős emberölésben az ügyészség közleménye szerint az alvilági körökben jól ismert Döcher Györgyöt és bolgár testőrét lőtték le a Budapest XV. kerületében található Palotás kisvendéglőben.



A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján a bűncselekményt a Turek becenéven ismert U. Alex (aki H. Sándor, H. Alex és D. Alex neveket is használt) megbízására B. Karol szlovák állampolgár követte el. A két elkövető jelenleg is letartóztatásban van.



A Döcher-gyilkosság nyomozásakor felmerült, hogy összefüggés lehet a kettős emberölés és a nem sokkal később, 1999. március 25-én elkövetett dunaszerdahelyi vérengzés között, amely során tíz embert lőttek le a Fontana nevű bárban - mutatott rá a sajtótájékoztatón Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója. Azt mondta: voltak információik arról, hogy a szlovák és a magyar szervezett bűnözés aktívan együttműködött, de csak 2021 és 2022 során sikerült bizonyítékokhoz jutniuk arról, hogy a két ügy összefügg. Közlése szerint egy majdnem 70 fős nyomozócsoport dolgozott a leszámolások ügyén.

Jeney Áron közölte: Döcher György és testőre megöletésére Turek kérte fel S. Lajos nevű barátját, aki egy Dunaszerdahelyen működő szervezett bűnözői csoport tagja volt, amelyhez B. Karol is tartozott. A két áldozatot húsz lövéssel ölték meg. Turek ezt a szívességet azzal hálálta meg - folytatta az igazgató -, hogy aktívan közreműködött a dunaszerdahelyi mészárlásban. A gyanú szerint a dunaszerdahelyi mészárlás B. Karol, Turek és az időközben elhunyt Sz. Árpád részvételével zajlott, akik közül B. Karol korábban már beismerő vallomást tett a szlovák rendőröknek.



Lubomír Danko, a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) igazgatója kiemelte: szlovákiai viszonylatban a dunaszerdahelyi az eddigi legnagyobb tömeggyilkosság. Felidézte, 2016-ban kezdtek el nyomozni az S. Lajos körüli csoport után, amely a legbrutálisabb bűnözői csoportok közé tartozik Szlovákiában: a tíz dunaszerdahelyi áldozattal együtt összesen hatvan embert "likvidáltak". "Eddig 23 holttestet sikerült kiásni, egyes esetek jogerősen le is zárultak, és bízom benne, hogy belátható időn belül további eseteket is sikerül lezárni" - tette hozzá.



A dunaszerdahelyi vérengzés kapcsán az igazgató hangsúlyozta: a tízes gyilkosság ügye a nyomozás lezárása előtti stádiumban van, és a lezárást követően vádemelési javaslattal fogják átadni a szlovák ügyészségnek az ügyet. Azt mondta: Turek és Karol B. közvetlenül részt vett a bűncselekmény elkövetésében, de mellettük nyomozás folyik Krisztián K.-val és Richárd V.-vel szemben is. Beszámolt arról is, hogy Karol B. és Krisztián K. külön eljárásra lettek utalva, ők együttműködnek a rendőrséggel. Turek továbbra is tagadja, hogy részt vett volna a mészárlásban - fűzte hozzá.



Kérdésre válaszolva Lubomír Danko elmondta: noha a Döcher-ügy és a dunaszerdahelyi eset összefügg, önálló eljárásokat folytatnak le a két ügyben, az egyiket Magyarországon, a másikat pedig Szlovákiában.



Stefan Hamran szlovák országos rendőrfőkapitány arról beszélt: a magyar és szlovák rendőrség professzionális és kitartó együttműködése vezetett ahhoz, hogy sikeresen tárjanak fel olyan ügyeket, amelyek megoldását már senki nem várta.



A sajtótájékoztatón bemutatták a nyomozások során, Magyarországon megtalált fegyvereket is. Balogh János és Stefan Hamran megemlékeztek továbbá az alig egy hete hősi halált halt Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyról is.