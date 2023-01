Bűnügy

Döbbenetes buszos ámokfutás négy vármegyén keresztül - videó

Őrizetbe vettek a jászberényi rendőrök egy Jászapátiban lakó 22 éves férfit, aki csütörtök éjszaka ellopott egy autóbuszt, majd négy vármegyét megjárva egy árokba borulva ért véget az útja - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint január 19-én érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Jászapáti területéről este nyolc óra körül eltulajdonítottak egy 40 millió forint értékű autóbuszt. A jármű GPS-nyomkövetővel volt ellátva, így annak útvonalát hamar sikerült meghatározni - írták.



A jászsági rendőrök több vármegyén keresztül követték a buszt, a tolvaj ugyanis járt Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye területén is. A sofőr a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyva folytatta útját, míg Hajdú-Bihar vármegyében a 4-es számú főúton, Kaba és Püspökladány között áttért a menetirány szerinti baloldalra, majd az árokba hajtott, ahol fának ütközött - tájékoztattak.



A férfi a szántóföld felé menekült futva, de a rendőrök utolérték és elfogták.



A vizsgálat megállapította, hogy az "önjelölt buszsofőr" két nappal ezelőtt egy személyautót tulajdonított el Jászapátiban, amelyet azonnal értékesített, de a nyomozók megtalálták a kocsit és lefoglalták. A lopást követően a férfi megkísérelt elrejtőzni a hatóság elől, így ellene elfogatóparancsot adtak ki - írta a rendőrség.



A férfit a nyomozók lopással gyanúsítják és őrizetbe vették. "A terhelt jogosítvánnyal nem rendelkezik és el is van tiltva a vezetéstől, ezért járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett miatt is felelnie kell" - olvasható a közleményben.