Letartóztattak egy külföldi férfit, aki egy hete késsel támadt az intézkedő rendőrökre

A rendőrök felszólították a férfit és a lakásban tartózkodókat, hogy igazolják magukat, azonban ennek egyikük sem tett eleget.

Letartóztattak egy román férfit, aki január 9-én késsel támadt a vele szemben intézkedő rendőrökre - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványára a többszörösen büntetett gyanúsítottat letartóztatta; a férfi a bűncselekményt két felfüggesztett szabadságvesztés büntetés hatálya alatt követte el.



A közlemény szerint január 9-én hajnalban állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy budapesti ház egyik lakásában az ott tartózkodók hangosan mulatnak és agresszíven viselkednek a magatartásukat kifogásoló lakókkal.



A rendőröknek egy ittas román férfi nyitott ajtót, és azonnal támadólag lépett fel, kiabálva kérte számon a járőröket az intézkedés miatt. A rendőrök felszólították a férfit és a lakásban tartózkodókat, hogy igazolják magukat, azonban ennek egyikük sem tett eleget.



A 40 éves férfi egyre agresszívabb hangnemben kiabált és megöléssel fenyegette a rendőröket, ha be mernek menni. Az ajtóban elöl álló rendőrt próbálta a lakásból kitolni. A rendőr megkísérelte a férfit magától távol tartani, mire a férfi megütötte a járőr kezét.



A gyanúsított tovább szidalmazta a rendőröket, majd a konyhából egy 14 centiméter pengehosszúságú kést hozott és nagy lendülettel elindult a rendőrök felé, miközben azt kiabálta: "most megszúrlak titeket!".



A rendőrök közölték a férfival, hogy további ellenszegülés esetén elektromos sokkolót fognak használni. Ennek hatására annak élettársa el tudta venni a kést.



A rendőrök végül - az erősítés kiérkezését követően - egyesével kihívták a lakásban tartózkodókat, majd a férfit megbilincselve előállították, ő a rendőrautóban is többször megöléssel fenyegette a rendőröket.