Bűnügy

Fiatal lányokat futtatott egy budapesti testvérpár

Vádat emeltek egy budapesti testvérpár ellen; a két férfi kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal nőket, köztük kiskorúakat bírt rá prostitúcióra, az abból származó bevételt elvették tőlük.



A Fővárosi Főügyészség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy a fiatalabb, 22 éves férfi 2016 végén ismerkedett meg egy 16 éves lánnyal, aki beleszeretett és hozzá is költözött. Hamarosan az akkor már 17 éves lány prostituáltként dolgozott Budapesten. A bevétel egy részét a vádlottnak adta, aki a pénzt felélte.



A férfi 2018-ban megismerkedett egy másik 16 éves lánnyal, akit szintén prostitúcióra vett rá. Azzal fenyegette, hogy szakít vele, ha nem vállalja a szexmunkát és intézetbe kerülhet.



A közlemény szerint a megfélemlített sértett a szexmunkát belvárosi szállodákban végezte. A bevétele egy részéből "helypénzt" kellett fizetnie, a fennmaradó összeg egy része pedig a vádlottat illette.



A férfi később egy harmadik fiatal nővel költözött össze, aki már 17 éves korától végzett prostitúciós tevékenységet. A vádlott támogatta a nő tevékenységét, és az ebből származó bevétel egy részét a megélhetésére költötte - írták.



A főügyészség kitért arra, hogy a vádlott súlyosan szeméremsértő fényképeket is készített az akkor még kiskorú sértettről.



A testvérpár idősebb, 24 éves tagja 2016 nyarától szintén prostitúcióra vette rá az akkor 18 éves, erősen befolyásolható és kiszolgáltatott helyzetben lévő barátnőjét, aki mintegy két éven keresztül belvárosi szállodák környékén dolgozott. Ő is fizetett helypénzt, a fennmaradó összeget pedig teljes egészében a férfinak adta.



A nő később külföldre is kijárt dolgozni, de többször jelezte, hogy ezt abba akarja hagyni. Ebből veszekedések lettek, a férfi bántalmazta is.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben emberkereskedelem, gyermekprostitúció kihasználása, valamint gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.



A főügyészség mindkét férfival szemben fegyházbüntetést, valamint pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz - áll a vádhatóság közleményében.