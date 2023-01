Közlekedés

Hajmeresztő videón mutatták meg, hogy milyen őrültségeket művelnek az autósok a magyar utakon

Régóta tart a rendőrség országos kampánya, melynek célja, hogy civil rendőrautók, drónok és esetenként helikopterek segítségével kiszűrjék a forgalomból a nem megfelelően közlekedő sofőröket. 2023.01.16 08:20 ma.hu

A nyomozók most már azokat a videókat is bevizsgálják, amelyeket a civil autósok készítenek a fedélzeti kamerájukkal. Bizonyos esetekben ezek nyomán eljárást is indít az Országos Rendőr-főkapitányság.



Volt olyan járművezető, aki az autópálya felhajtóján kezdett tolatni. Mikor megkérdezték tőle, miért tette, a következő választ adta: "Áll a sztrádán a forgalom, és nem akarok öt órát ülni az autópályán a dugóban."



Egy másik sofőr úgy előzte meg a kerékpárúton a kocsisort, mintha az a világon a legtermészetesebb lenne. De a sötétben vakmerően előző autós is bekerült a videóba, aki saját maga és mások testi épségét is veszélyeztette - írja az Index.



A fehér, városi terepjáróval közlekedő illetőnek pedig sikerült átmennie a szemben lévő sávba, miközben hajtott ki a körforgalomból, természetesen ellene is eljárást indított a rendőrség.



A rendőrség a jövőben sem huny szemet az ilyen esetek felett, a hatóság eltökélt célja, hogy a civilek segítségével javítson a magyar közlekedési morálon, amely a tapasztalatok szerint jelenleg rendkívül rossz.