Rendőrgyilkosság

Ha ez a mellény rendszeresítve lenne a rendőrségnél, még élhetne a megkéselt rendőr

A Zsaruellát Facebook-oldalán tűnt fel egy fotó, amelyen a meggyilkolt Baumann Péter látható golyóálló taktikai mellényben. A posztot egy barátja tette közzé, megemlékezve elhunyt bajtársáról, aki sosem sajnálta, hogy rendőr:



"Soha nem szerelnék le, imádom a hivatásom és nem félek a rosszfiúktól, elbánok velük, de ha történne is velem valami, akkor azt azért tettem, hogy megvédjem azokat, akik miatt rendőr lehetek."

- A képen látható taktikai mellény egy viszonylag nehéz, ám nagyobb kaliberű lőfegyverek és kisebb repeszek, gránátrobbanás ellen is védelmet biztosító egyéni felszerelés - elemezte a fotót a Blikk szakértője, a Készenléti Rendőrség jogelődjének, az egykori Forradalmi Rendőri Ezrednek nyugalmazott kiképzője. - Ezt a mellényt rendezvény biztosításoknál, védett személyek kíséretével, illetve fegyveres bűnöző elfogásának területzárásánál, útzárnál használják a rendőrök, elvileg a járőrkocsik alaptartozéka. Természetesen a késszúrás ellen is véd, ha a megtámadott rendőr csütörtök este is felveszi, a szemből érkező szúrást a mellény felfogta volna. Sajnos ez a mellény sem nyújt százszázalékos védelmet, mint ahogyan a képen is látszik, oldalról nem zár. 1987-ben egy fegyveres bűnöző elfogásánál így sérült meg az akkori speciális rendőrségi alakulat egy tagja Pusztaszabolcson, pont ezen a résen érte egy lövés.

A járőröknél évek óta kötelező kellene, hogy legyen az ennél könnyebb, rejtett viselést lehetővé tevő, szórást, baltacsapást de a pisztolylövést is felfogó úgynevezett testmellény. 2003-ban Tabányi Mihály nemzetközileg is ismert tangóharmonika-művészt akarta kirabolni Engel Zoltán, aki rálőtt az ő elfogására érkező rendőrökre, halálosan megsebesítve Borsos József nyomozót. Már akkor felmerült, a magyar rendőröknek is kötelezővé kellene tenni a rejtett testmellény viselését. A 2020 karácsonyán egy újpesti intézkedés során megkéselt rendőr, Lingvai Péter őrmester - ő szerencsére túlélte a szúrást - esete után megint napirendre kerülhetett volna ez a téma, de érthetetlen okokból a magyar zsaruk alapfelszerelése közül még mindig hiányzik ez a 130-260 ezer forintos védelmi, életbiztosító eszköz. Az amerikai, kanadai, német, francia, olasz rendőröket már nem engedik ki testmellény nélkül az utcára, külön ellenőrzik ennek viselését, de a Belgrádba, Varsóban járőröző zsaruknál is kötelező a viselése szolgálatban.



- Az elektromos sokkolókat is nagyobb számban kellene használni, hiszen nincs akkora veszélye, mint egy fegyverhasználatnak, s 5-10 méteres távolságból is ártalmatlanná lehet tenni vele egy őrjöngő drogost is - magyarázta a Blikk szakértője. - Az elektromos sokkoló pisztoly, a Taser használatára 2022 nyarától megvan a jogszabályi háttér is, be is szerezte a rendőrség a készülékeket, ám a kiképzés, az oktatás nem elég gyors, kevés járőr kapta meg még a jogosultságot, illetve magát a kényszerítő eszközt is. Sajnos a tragédiához ez is hozzájárult: ha a rendőrök testmellényt viselnek, ha van sokkolója, akkor ma nem lenne fekete gyászszalag a rendőrautókon.