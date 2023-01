Rendőrgyilkosság

Hősi halottá nyilvánítanák az Újbudán megölt rendőrt

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A rendőrség elindította a csütörtök este megölt Baumann Péter körzeti megbízott hősi halottá nyilvánítási folyamatát - jelentette be a rendőrség szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.



Gál Kristóf azt mondta, hogy együttérzésükről biztosítják kollégájuk hozzátartozóit.



Csütörtök este tíz óra után többen is bejelentést tettek a rendőrségen, hogy a főváros XI. kerületében, egy Lecke utcai társasházban egy lakó egy másikra próbálja rátörni az ajtót.



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kialakított szigorú protokoll szerint több rendőri egység is elindult a helyszínre, az egyik a sértettel vette fel a kapcsolatot, míg a másik, egy három férfi rendőrből álló csoport a támadó férfi elszámoltatását, elfogását kezdte meg - közölte a szóvivő.



A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a támadó egy késsel három rendőrt megszúrt, majd az utcára menekült. Ott az egyik járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte őt, majd elfogták.



A mentőszolgálat munkatársai a három sérült rendőrt, valamint a lábon lőtt támadót kórházba vitték. Az egyik rendőr, Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban meghalt.



A pénteki sajtótájékoztatón Gál Kristóf közölte, hogy a belügyminiszter, a rendészeti államtitkár, valamint az országos és a budapesti rendőrfőkapitány is tájékozódtak a helyszínen, ezekben a percekben pedig a kórházban látogatják meg a sérült rendőröket.



A szóvivő jelezte, hogy a parancsnoki kivizsgálások még folynak, de a rendelkezésre álló adatok szerint a rendőri intézkedés, benne a lőfegyverhasználat szakszerű, jogszerű és arányos volt.



A nem sokkal éjfél után elhunyt Baumann Péter kilenc és fél éve szerelt fel a XI. Kerületi Rendőrkapitányságnál. Pályáját járőrként kezdte, az elmúlt időben azonban már körzeti megbízottként dolgozott. A munkatársai és parancsnokai által egyaránt kedvelt Baumann Péter szakmaisága kimagasló volt, személyében egy tapasztalt és jó rendőrt veszítettek el - mondta Gál Kristóf.



A sajtótájékoztatón a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekmény történt.



Fürcht Pál főügyész közölte: a KNYF több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyomoz, amely bűncselekmény két sértett esetében kísérleti szakban maradt.



Az ilyen esetekre kiemelt figyelmet fordít az ügyészség - mondta, hozzátéve: aki rendőr sérelmére ilyen súlyos bűncselekményt követ el, az fokozottan veszélyes a társadalomra.



A támadót őrizetbe vették, ezekben a percekben hallgatják ki - közölte Fürcht Pál.



A legfőbb ügyész döntése alapján a KNYF-en nyomozócsoport deríti fel az ügyet.

Fürcht Pál az ügyészség nevében az elhunyt családjának és a rendőrségnek is kifejezte a részvétét.



Az intézkedő rendőrök hősök voltak, Baumann Péter hősi halott - jelentette ki. Fürcht Pál, aki maga is nyomozott a helyszínen, kiemelte: a rendőrök akár civilek életét is megmenthették intézkedésükkel.



A főügyész a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel többet nem kívánt közölni.