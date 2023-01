Bűncselekmény

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki ittasan menekült a rendőrök elől

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés és ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt emelt vádat az Ózdi Járásbíróságon egy 51 éves férfi ellen, aki autójával megpróbált elmenekülni a rendőrök elől - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a borsodi férfi még 2022 áprilisában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, majd erősen ittas állapotban - szervezetében közel 3 ezrelék véralkohol-koncentrációval - ment ügyet intézni a helyi járási hivatalba, ahová a pár száz méterre lévő otthonából gépjárművel érkezett.



A kormányhivatal dolgozóinak jelzésére rendőrök jelentek meg a helyszínen, és látták, hogy a középkorú férfi a hivatal parkolójából gépkocsival indul el a 26-os számú főúton; meg akarták állítani, de autójával menekülni kezdett.



Eközben a férfi a megkülönböztető fény- és hangjelzést alkalmazó szolgálati gépjárműben utazókat is veszélyeztette, amikor gépkocsiját egy hirtelen mozdulattal a rendőrautó felé kormányozta, amelynek sofőrje vészfékezésre kényszerült.



A több közlekedési szabályt megszegő férfi végül a lakása előtt állt meg, ahol a rendőrök felszólítása ellenére nem igazolta magát, és szidalmazta, majd folyamatosan megöléssel fenyegette őket és családjukat.



A rendőrök testi kényszert alkalmaztak az intézkedésnek még percekig ellenszegülő férfival szemben és megbilincselték, de a gyanúsított még ezután is megpróbálta megrúgni az egyik rendőrt.



A nyomozó ügyészség a vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje a - jelenleg is letartóztatásban lévő - férfit beismerés esetén 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 6 év közúti járművezetéstől való eltiltásra - áll a közleményben.