Baleset

A szomszéd lakását is tönkretette a miskolci panelházba csapódott tűzijáték - videó

Az összes berendezést ki kell dobni, nem lehet semmit megmenteni abból a miskolci lakásból, aminek az erkélyét felgyújtotta egy berepülő tűzijáték szilveszterkor - mondta a lakásban két lányával élő asszony egyik rokona az RTL Híradónak. Az önkormányzat két szükséglakást ajánlott fel, mert kiderült, a kiégett lakás alatti otthon is lakhatatlanná vált. Hogy hogyan kerülhetett az erkélyre a rakéta, még most is csak találgatják. A rendőrség egy 16 éves fiút gyanúsít, ellene büntetőeljárás indult.